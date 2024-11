'Garota do Momento': Após reatar namoro, Beto fica mais próximo de Beatriz

No capítulo de sexta-feira (8) de "Garota do Momento" (Globo), Bia consegue reatar o romance com Beto. Teresa repreende Lígia por ter abandonado os filhos.

Raimundo lamenta com Alfredo o fato de ter se casado com Lígia. Beto explica para Ulisses por que reatou com Bia. Glorinha e Beatriz vão à Magnifique à procura de Clarice, mas Zélia diz que a irmã não está.

Clarice sente dor de cabeça, e Coralina a ajuda. Beto pede para conversar com Beatriz e acaba se atrasando para o encontro com Bia e os amigos.