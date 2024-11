Flavia Pavanelli expõe valor milionário que desembolsou em quarto e closet

A atriz explicou os gastos. "Olha, eu acredito que hoje valha aí uns R$ 7 milhões, pensando na casa como um todo, e estrutura que a gente pode oferecer".

Há 4 anos, Pavanelli fez uma tour pelo espaço. Ela mostrou detalhes do closet com bolsas de mais de R$ 30 mil, sapatos e roupas de grife. Na época, ela detalhou como funciona o controle do quarto inteligente, que é por meio de um aplicativo no celular.