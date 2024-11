Fagundes responde crítica à 'baixaria' em viral sobre exame de próstata

O ator Antonio Fagundes rebateu as críticas sobre a sua participação em um vídeo do Porta dos Fundos em 2023 para o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata.



No Alt Tabet, do Canal UOL, ele diz que o vídeo só teve repercussão graças à baixaria. "Eu acho maravilhoso [as críticas], porque quer dizer que [as pessoas] viram o vídeo. Se não tivesse essa baixaria, talvez desligassem em cinco segundos", declarou, ressaltando que o público-alvo viu a gravação e foi fazer o exame da próstata. "Tenho amigos que falaram: 'você falou aquilo e eu fui fazer [o exame]".

Fagundes expõe cláusula que impediu renovação com a Globo: 'Não ia ser bom'

Antonio Fagundes disse que uma cláusula em seu contrato de 44 anos com a TV Globo o fez desistir de renovar com a emissora. O ator explicou que só continuaria no canal se tivesse liberdade para escolher os dias em que gravaria cenas, de forma a não atrapalhar suas peças de teatro.



Fagundes contou que, quando assinou contrato com a Globo, impôs a condição de gravar apenas de segunda a quarta, para assim se dedicar ao teatro nos outros dias. "Talvez eu continuasse lá se a proposta que eles tivessem me feito não fosse oposta ao que quero para minha vida. Quando entrei na Globo eu já fazia teatro, a primeira condição que eu pedi para ser respeitada para que eu trabalhasse lá é a de que eu só gravasse na folga do teatro".



Eu tive durante 44 anos um acordo com eles que eu só gravava de segunda a quarta, porque de quinta a domingo eu fazia teatro. Mas quando a proposta de renovação não incluía essa cláusula, percebi que não seria bom para mim, porque o teatro é minha prioridade.



Ele também disse ver com naturalidade a decisão da empresa de acabar com os contratos longos, mesmo com nomes consagrados da TV. "As coisas têm um movimento natural. A Globo, como empresa, seguiu o movimento dela, buscando novas formas de comercializar seus produtos".