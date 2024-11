De volta ao Brasil, Erykah Badu enfeitiça SP com show fresco e exuberante

Em sua quinta visita ao Brasil, a terceira nos últimos cinco anos, a cantora estadunidense Erykah Badu trouxe um show novíssimo — mesmo sem lançar álbum há mais de 10 anos, com exceção da elogiada mixtape "But You Can't Use My Phone", em 2015.

É assim toda vez que a cantora se apresenta — e não foi diferente na noite de quarta-feira (6), na primeira de uma série de apresentações que ela faz no Brasil, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Neste fim de semana, ela ainda se apresenta como atração extra do Rock the Mountain, no Rio de Janeiro, e no Afropunk, na Bahia, onde sua obra afrofuturista promete um show histórico.