Corpo de Liam Payne chega ao Reino Unido três semanas após morte do cantor

O corpo de Liam Payne chegou nesta quinta-feira (7) ao Reino Unido, terra natal do cantor - mais de 20 dias após o falecimento dele, em 16 de outubro, na Argentina.

O que aconteceu

O avião que transportava os restos mortais do músico pousou às 7h49 (horário local) no Aeroporto Heathrow, em Londres. De acordo com o jornal The Mirror, o pai de Liam, Geoff Payne, acompanhou a viagem de Buenos Aires até a capital britânica.

O corpo do ex-One Direction demorou a ser liberado por conta dos exames a que estava sendo submetido. O promotor argentino Andrés Madrea, responsável pelo caso, informou que os restos de Payne só puderam ser liberados após a conclusão dos exames toxicológicos e laboratoriais que tentavam elucidar a causa e as circunstâncias da morte do rapaz.