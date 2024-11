Cenas tristes: Beatriz cai em emboscada racista em 'Garota do Momento'

A saga de Beatriz (Duda Santos) em busca de sua mãe, Clarice (Carol Castro) não será nada fácil. Ela encontrará muitos obstáculos pelo caminho - alguns deles bem cruéis.

O que vai acontecer

Beatriz provocou a raiva de Bia (Maisa) ao chamar a atenção de Beto (Pedro Novaes). O fotojornalista ficou vidrado na mocinha e não conseguiu esconder essa emoção de sua até então namorada.