Após assalto, Viola vira cozinheira de lugar inusitado em 'Mania de Você'

A vida de Viola (Gabz) vai virar de cabeça para baixo em "Mania de Você (Globo). Ela simplesmente perde tudo o que tem e vai parar em um local inusitado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Viola cai em golpe de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira). Ela será acusada de ter roubado o livro de receitas de Luma e sua carreira irá por água abaixo.