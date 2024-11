'A Fazenda é o programa mais baixo da TV brasileira', diz Gizelly para Flor

Flora e Flor foram aconselhar Gizelly sobre suas falas durante embates em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Durante a delegação dos tratos dos animais, Sacha escolheu Gizelly para cuidar do lixo, pois "combinava com ela". A ex-BBB respondeu: "Achei que ia por a sua mãe".

Depois da fala da peoa, Flor e Flora aconselharam a aliada a não evitar falar de familiares durante brigas. "O que a gente mais criticou foi falar de família, não fala isso mais, vamos ser justos", diz Flor.