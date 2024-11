Jão vira anjo para honrar a vida de Lindomar em 'Volta por Cima'

O que vai acontecer

Osmar chama Tati e Doralice para morar com ele. Jão repreende Neuza. Cida discute com Sidney. Roxelle e Chico, Sebastian e Joyce e Osmar e Violeta combinam de ir ao mesmo forró. Madalena e Tati se enfrentam. Jão e Nando se conhecem. A professora de Tati sugere novas ideias de trabalho para Madalena. Sidney vai à casa de Cida. Jão sugere que Madalena procure um advogado. Joyce vê Osmar no forró com Violeta.

