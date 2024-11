Virginia mostra passeio em barco de mais de R$ 20 milhões; veja fotos

Virginia Fonseca, 25, postou registros de um passeio de lancha com a família nesta quarta-feira (06).

O que aconteceu

A influenciadora e a família surgiram em um barco avaliado em mais de R$ 20 milhões. O modelo é um Schaefer 770, que tem 23 metros de comprimento e consegue acomodar ate 25 pessoas.

Virginia fez um tour nos stories do Instagram e mostrou os cômodos luxuosos da embarcação, que tem três andares. A lancha conta com quatro suítes, um ofurô, churrasqueira, uma cozinha com mesa de jantar e ar climatizado em todo o ambiente.