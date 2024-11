Trauma do passado: saiba o que aconteceu com Eugênia em 'Garota do Momento'

O acidente fez com que a menina queimasse parte de seu corpo. Ao crescer com as marcas dessa tragédia, a filha de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) desenvolveu uma baixa autoestima.

Com vergonha de sua aparência, Eugênia evita ser vista em locais quentes, que pedem uma roupa mais decotada. Por conta disso, a personagem demonstra não se importar com as coisas, quando, no fundo, é extremamente frágil.

Tal acidente faz com que Teresa se culpe até hoje por ter deixado a filha sozinha em casa. Apesar disso, Eugênia não culpa a mãe pela tragédia.

Eugênia (Klara Castanho) tem marcas de queimadura em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.