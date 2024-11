Sacha é o Arthur Aguiar? Só falta o carisma, diz Chico Barney

Sacha tenta copiar em A Fazenda a estratégia adotada por Arthur Aguiar no BBB 22, mas não consegue conquistar o público como fez o campeão do reality global, avaliou o colunista Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (6).

Segundo Chico, o peão não tem chance de se igualar ao ator por um motivo: falta carisma.