Ronnie Von duvidou da morte de Agnaldo Rayol: 'Acreditei que era bobagem'

O que ele disse

Amigo de Agnaldo por 59 anos, Ronnie Von diz que a relação dos dois era de irmãos. "Nossa relação era de irmãos. Nesse tempo todo de amizade, vira um parentesco. Amigo meu, da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, da minha casa".

Ronnie Von lamenta a perda de mais um amigo. Ele descreve estar vivendo um período de "emoção às avessas".

Somos irmãos há 59 anos. Senti muito isso porque tenho vivido momentos de emoção às avessas. Primeiro foi o Gugu, depois Jerry Adriano e, agora, o Agnaldo, que foi o cara que me deu a oportunidade de começar com essa atividade, me trouxe pra São Paulo.

Ronnie Von, cantor

Sob a chuva que marcou toda cerimônia de sepultamento, ele contou que recebeu a notícia da morte pela manhã. "Acordei cedo e já tinha um monte de avisos. Inicialmente, eu não acreditei. Levei um susto. Hoje em dia tudo é fake. Não se pode confiar mais em notícia nenhuma. Então, eu acreditei que era uma bobagem qualquer, como já aconteceram tantas outras. Mas não... era verdade mesmo".