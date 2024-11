Primeira gestação de Sabrina Sato foi de risco e a deixou internada 20 dias

Sabrina Sato, 43, enfrentou uma primeira gestação de risco antes do aborto espontâneo sofrido nesta semana.

O que aconteceu

Em 2018, a apresentadora apresentou hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular, durante a gravidez de Zoe, 5. A menina é fruto do casamento da mãe com Duda Nagle, 41, de quem ela se separou no ano passado.

O problema obrigou Sabrina a passar 20 dias internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Tenho uns machucadinhos no meu útero. Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Na hora que vi a quantidade de sangue, achei que tinha perdido o bebê naquele momento", contou ela, ao fim do período de hospitalização.