Peão desmascara aliados e Flor cai no choro: 'Se preserva, são cruéis'

Flor chorou ao ter seus aliados "desmascarados" por Albert na tarde desta quarta-feira (6) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Flor caiu no choro ao conversar com Albert. O peão contou que seus "aliados" estavam falando sobre a peoa e as "incoerências" de sua vida financeira.

Flor lembrou de quando precisou consertar o telhado de sua casa sozinha por não ter dinheiro. "Eles não sabem o que é pagar imposto. Sabem, mas tem um contador", disse.