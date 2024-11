Pastor Felipe Heiderich perde seguidores após apoiar causa LGBT+

Em seu relato, Felipe disse que alguns o seguiam na expectativa de uma "volta" ao seu antigo papel pastoral ou orientação sexual. "E tem muita gente que me segue porque acha, tem certeza, que eu vou voltar a ser hétero e vou voltar a pastorear igreja. Ser hétero, eu nunca vou voltar. Pastorear igreja, se Deus quiser, um dia, pois o chamado é irrevogável".

Ele ainda demonstrou maturidade diante da situação. "Pra todos que foram embora sem se despedir, esse é o melhor caminho. Se não gosta de um conteúdo, vai embora, segue a sua vida. Pra quem foi embora ofendendo, Deus lhe pague., afirmou, reforçando sua postura de respeito às diferenças".

Felipe seguiu com o desabafo. "Mas hoje eu acordei com 5 mil seguidores a menos. São pessoas que odiaram o fato de eu estar no movimento que dá visibilidade pra outras pessoas do vale. Então, eu respeito a sua opinião".

Ele concluiu reafirmando seu compromisso com a inclusão e a fé. "Não vou ficar chateado com isso. Agora, em uma madrugada, 5 mil pessoas irem embora porque não suportaram eu mostrando sobre diversidade, desculpa, mas fala muito mais sobre você do que sobre mim e sobre Jesus".