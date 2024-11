Mofando na cadeia, Cristiano perde Michele para bonitão em 'Mania de Você'

A vida de sofrimentos de Cristiano (Bruno Montaleone) não tem data para acabar. O rapaz está preso acusado de tráfico internacional de drogas e pediu que Michele (Alanis Gullen) voltasse para o Brasil.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) fez questão de amparar Michele após a prisão de Cristiano. A chef a ajudou a voltar para o Brasil e a reconquistar seu emprego no restaurante.