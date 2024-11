Mariana Goldfarb posta fotos de biquíni no Rio, e web elogia: 'Deusa'

Mariana Goldfarb, 34, encantou a web nesta quarta-feira (06) com várias fotos curtindo o calor.

O que aconteceu

A modelo postou uma série de cliques feitos no Rio de Janeiro. "As últimas são as melhores. Saio daqui não", escreveu ela, sem querer deixar a cidade.

Mariana incluiu várias fotos em que aparece de biquíni em Ipanema. A nutricionista também compartilhou alguns momentos de leitura e várias refeições que aproveitou na Cidade Maravilhosa.