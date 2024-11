Iarley e Volney ganham destaque e causam discórdia em 'Mania de Você'

O que Iarley (Lucas Wickhaus) e Volney (Paulo Rocha) têm em comum? Os dois personagens de "Mania de Você" (Globo) vão ser pivô de uma briga intensa em breve.

O que vai acontecer

Iarley foi escorraçado por Bruna (Duda Batsow), mas não sairá da vida da loira. Os dois devem ensaiar uma volta nos próximos capítulos após a menina perdoar o filho de Dhu (Ivy Souza).