Garota do Momento hoje (6): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Zélia (Letícia Colin) e Juliano (Fábio Assunção) vão se encontrar às escondidas e movimentar bastante a nova trama das seis. Veja a seguir o que vai acontecer em "Garota do Momento" (Globo) no capítulo desta quarta-feira (6).

O que vai acontecer

Beto e Beatriz conversam entrosados. Juliano permite que Clarice leve Bia ao baile de Carnaval. Zélia ameaça Maristela. Zélia e Juliano ficam juntos, escondidos de Maristela e Orlando. Marlene comenta com Anita que não gosta de ver Carlito na companhia de Topete. Iolanda e Ulisses se beijam, e Glorinha sente ciúmes. Teresa lamenta o acidente de Eugênia. Lígia questiona Ronaldo sobre seus sentimentos por Bia. Bia encontra Beto no baile e o questiona sobre a proximidade com Beatriz.