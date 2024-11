Objeto inusitado enterra os sonhos de Joyce em 'Volta por Cima'

Violeta vai ameaçar Joyce após encontrar o brinco da rival. A mãe de Baixinho (Rodrigo Garcia) a coloca contra a parede, exigindo que ela se afaste de seu namorado.

Violeta (Isabel Teixeira) em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

No capítulo que irá ao ar dia 13 de novembro, Violeta será ainda mais agressiva. A contraventora dá a entender que pode acabar com a vida de Joyce caso ela continue com a ideia de reviver o romance do passado com Osmar.

Com medo da situação, Sebastian (Fábio Lago) toma uma atitude. O mordomo pede que Jô (Vitor Sampaio) impeça a aproximação de Joyce de Osmar a qualquer custo. Assim, a solteirona perde sua chance de ouro de ficar com seu grande amor.