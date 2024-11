Deborah Secco, Xuxa, Cleo: famosos expõem sexo nos bastidores da Globo

E o programa comandado por Tatá Werneck continua sendo o local predileto para os famosos revelarem suas peripécias nos bastidores da Globo. Na atual temporada do talk show, foi a vez de Xuxa e Angélica revelarem que já aprontaram na emissora.

Xuxa afirmou que já fez "estripulias" nos estúdios do canal. "Eu vou falar, eu fiz", declarou. Angélica, que também participou da entrevista, inicialmente negou, mas depois falou que "já fez". Entretanto, a esposa de Luciano Huck reiterou que foi "tudo inocente".

Oscar Magrini e Maria Zilda Bethlem

O ator Oscar Magrini Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Os atores Oscar Magrini e Maria Zilda Bethlem revelaram alguns detalhes picantes dos bastidores da emissora carioca em uma live no Instagram em 2020. Na ocasião, o artista relembrou uma conversa que teve com a atriz Cleyde Yáconis, em 1988, e ele relatou a existência de um "quartinho do pó e do c*".