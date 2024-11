De padre a barulho na Casa Branca: as vezes em que Bonner perdeu paciência

William Bonner, 60, saiu do roteiro e perdeu a paciência algumas vezes, dentro e fora da televisão.

O âncora do Jornal Nacional (Globo) já denunciou criminosos no X (antigo Twitter), chamou a atenção do padre Kelmon durante um debate eleitoral e reclamou com todas as letras de barulho perto da Casa Branca.

Âncora do JN desabafou sobre os barulhos próximos à Casa Branca. Ele está nos Estados Unidos para a cobertura da eleição norte-americana.