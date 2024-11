Corpo de Liam Payne chega ao Rio de Janeiro antes de ir ao Reino Unido

De acordo com Daily Mail, a chegada do corpo ao Reino Unido está sendo aguardada, e os detalhes do plano funerário serão divulgados em breve. "As providências necessárias já estão em andamento, e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário", relatou uma fonte próxima.