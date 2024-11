Com Nego Di preso, esposa Gabriela Sousa anuncia venda de conteúdo adulto

Gabriela compartilhou uma prévia do que os futuros assinantes irão encontrar na plataforma. Ela publicou vídeos e fotos de um ensaio fotográfico em que aparece de biquíni.

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, posa de biquíni em prévia de conteúdo adulto Imagem: Reprodução/Instagram

Suspeito de cometer estelionato e lavagem de dinheiro, Nego Di segue preso desde julho deste ano. A esposa do ex-BBB também chegou a ser presa, mas foi liberada após o pagamento de fiança no valor de R$ 14 mil.

Em outubro, o humorista teve um novo pedido de liberdade negado pela 2ª Vara Criminal de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em sua decisão, a juíza Patricia Pereira Krebs Tonet afirmou entendeu que "os indícios de autoria e materialidade identificados ainda na fase investigativa seguem inalterados, impedindo que se conclua pela eficácia de medidas mais brandas diversas da prisão".