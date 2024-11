Clint Eastwood recusou saga de ação e impulsionou nome famoso que aceitou

Willis não era a escolha óbvia para o papel principal em "Duro de Matar", já que havia outros candidatos mais renomados, como Harrison Ford, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Burt Reynolds, Richard Gere, Don Johnson, Sylvester Stallone e Clint Eastwood.

Eastwood é mais conhecido por seus filmes de faroeste e ação. Ele ganhou fama inicialmente com os faroestes dirigidos pelo cineasta italiano Sergio Leone, como a "trilogia dos dólares". Também se destacou em filmes de ação, especialmente na série "Perseguidor Implacável" (1971), onde interpretou o durão inspetor de polícia Harry Callahan.

Humor foi o motivo da recusa

Em entrevista de 2022 ao Slash Film, Jeb Stuart, o roteirista de "Duro de Matar", revelou que Clint Eastwood era um dos principais candidatos para o papel, mas recusou a oportunidade porque não compreendia bem o humor do filme.

"Primeiro, tentaram Clint Eastwood", relata. "Ironicamente, ele respondeu aos produtores: 'Não entendo o humor'. Isso me surpreendeu (...); ele foi uma grande inspiração para mim." No final, Bruce Willis ficou com o papel principal, transformando-o em um ícone e garantindo que várias falas de John McClane se tornassem inesquecíveis.

Mas agora vem a grande surpresa: O filme é baseado no romance "Nothing Lasts Forever", de Roderick Thorp, de 1968. No início dos anos 80, Eastwood adquiriu os direitos para adaptar a obra e interpretar o protagonista. No entanto, o projeto nunca se concretizou, e sua recusa posterior sugere que o filme evoluiu de uma forma que não correspondia à visão que ele tinha.