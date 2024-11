Bruno Gagliasso manda aparente indireta para Leifert: 'Não tenho tempo'

Bruno Gagliasso, 42, parece ter respondido com uma indireta as alfinetadas que recebeu de Tiago Leifert, 44, no início desta semana.

O que aconteceu

O ator compartilhou um vídeo onde uma mulher relata que teve o carro amassado no trânsito e preferiu não cobrar em nome de sua paz de espírito. "Olhei e pensei: 'Quem é esse homem? E se for uma pessoa grosseira? E se ele me estressar? Será que ele tem seguro?' Aí a noite é mais um WhatsApp que eu tenho que responder desse senhor, da seguradora. Quanto eu pago para não ter isso? É um amassado? Meu Deus, me dá esse amassado agora! Obrigada, Senhor, pelo amassado. Eu não tenho esse tempo, não tenho esse lastro de energia", ironizou a moça na gravação, divulgada por Bruno na rede social X.

Muitos seguidores entenderam o post como uma resposta velada de Gagliasso a Leifert. "Peguei a referência", respondeu um internauta. "Catei a vossa mensagem. Maravilhoso!", concordou outro. "Não tem melhor resposta", aprovou ainda um terceiro.