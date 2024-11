Apresentador vencedor de três Emmys morre de forma repentina aos 39 anos

Os fãs do apresentador e jornalista Chauncy Glover foram pegos de surpresa pela notícia repentina de sua morte aos 39 anos, nesta quarta-feira (6). Ele era âncora do KCAL News, de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Notícia da morte foi confirmada pela família de Glover em comunicado à KCAL. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada.

Família falou em "perda inimaginável" ao reportar a morte do jornalista. "Nós, Sherry e Robert Glover, juntamente com a amada família de Chauncy, estamos arrasados pela perda inimaginável de nosso amado Chauncy. Ele era mais do que um filho e irmão, era um farol de luz em nossas vidas e um verdadeiro herói para sua comunidade", diz a nota.