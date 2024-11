Após perder tudo, Osmar entra de vez para contravenção em 'Volta Por Cima'

No capítulo de quinta-feira (7) de "Volta Por Cima" (Globo), Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação.

Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Moreira arma para Chico.

Tati assiste com Jin a um episódio de sua série. Roxelle cai na armação de Moreira. O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.