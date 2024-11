Anitta esnoba pedido de Blogueirinha para segui-la em perfil privado

Blogueirinha, 30, foi esnobada por Anitta, 31, ao expressar o desejo de segui-la também em seu perfil particular.

O que aconteceu

Tudo começou quando a cantora revelou aos fãs que possui um perfil exclusivo para amigos e familiares. "Eu tenho um Insta(gram) privado só para os meus amigos íntimos e família. Lá, eu sou muito ativa. Tem vez que, sem querer, eu posto coisa no Insta privado que era para o aberto e vice-versa, rs. Uma vez postei o endereço da minha casa sem querer. A sorte foi que um amigo percebeu e me avisou", contou ela, no X (antigo Twitter).

Blogueirinha, então, pediu para acompanhar Anitta também nesse espaço alternativo. "Qual Insta, amiga? Acho que não tô te seguindo de volta", alfinetou, respondendo o post.