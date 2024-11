Volta por Cima hoje (5): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Jão (Fabrício Boliveira) vai confrontar sua mãe, Neuza (Valdineia Soriano), sobre sua proximidade com Edson (Ailton Graça). Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (5) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Madalena corta relações com Osmar. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson. Osmar convida Tati para ir à sua casa, e Madalena tenta impedir. Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo. Tati decide procurar Osmar.