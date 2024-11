Rose Miriam reage a comentários sobre sexualidade de Gugu: 'Esperei mais'

Mas tudo bem, porque também vivi momentos maravilhosos ao lado dele com os filhos. Rose Miriam de Matteo

A médica também rebateu as falas de que ficou de fora do testamento de Gugu. "Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata", escreveu.

Em sua homenagem, Rose Miriam reforçou seus sentimentos pelo apresentador, que morreu em novembro de 2019. "Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma! Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade… Que saudade doída…", lamentou ela.