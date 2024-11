Ricky: Garota do Momento é melhor estreia de novela do ano e tem ritmo

A estreia foi o Rugido de Leão Lobo, que elogiou a performance do elenco: "Não tem o que errar ali, só tem feras [atuando]. Trocaram muito bem e foi uma coisa perfeita. Se não levantar de vez o horário das seis, porque já subiu com No Rancho Fundo, nada levanta".

Ricky Hiraoka complementa que é preciso ver como vai ser a química de Duda Santos e Pedro Novaes: "Vários atores fizeram testes para protagonista da novela e Pedro Novaes, apesar de ter bem menos experiência, levou a melhor. Vamos ver o desempenho dele com Duda Santos e Maisa".

Então uma história um pouco mais simples com valores que façam sentido para ele, como relações familiares, questões amorosas que todo mundo vive, tem maior chance de fazer sucesso, como é o caso de Alma Gêmea e Força de Mulher. Porque, por exemplo, Mania de Você, por mais que você goste ou não da novela, todo mundo ali só quer pensar em dinheiro, é um dando golpe no outro. Isso não é nossa vida, da dona de casa, de quem mora no interior. Falta o aspiracional nas novelas atuais, que é uma coisa que Garota do Momento tem.

Essa valorização das relações interpessoais, familiares. É muito mais você se identificar, você se emociona com aqueles personagens. Em Mania de Você, infelizmente, você até fica esperando o que um vai aprontar com o outro, mas você não tem engajamento emocional. Ricky Hiraoka sobre as novelas atuais

