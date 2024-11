Resumo 'Mania de Você da semana: confira capítulos de 6/11 a 16/11

Cristiano aconselha Michele a voltar para o Brasil. Luma se surpreende ao ver Mavi em seu barco, e o chantageia. Rudá mostra a Viola a notícia sobre a prisão de Cristiano e o acusa de ser cúmplice de Mavi. Evelyn faz um teste de gravidez. Mércia e Luma fazem um acordo. Yuri se recusa a ajudar Michele. Viola pergunta a Mavi sobre o envolvimento dele na carga transportada por Cristiano.

Quinta-feira, 7 de novembro

Mavi se defende para Viola. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura. Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.

Sexta-feira, 8 de novembro

Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alerta Viola sobre Luma. Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio. Dhu avisa a Edmilson que voltará para casa só depois que o marido sair. Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.

Sábado, 9 de novembro