Rafa Kalimann e Allan Souza celebram 1 ano de namoro: 'Amor e parceria'

Allan Souza Lima, 38, e Rafa Kalimann, 31, estão celebrando 1 ano de namoro

O que aconteceu

Nesta terça-feira (5), o ator se declarou para a atriz. No feed de seu perfil do Instagram, Allan publicou uma sequência de fotos com a influenciadora.

Ele não hesitou em se declarar. "1 ano de muito amor e parceria! Te amo, charme", escreveu.