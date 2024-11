Quando Maisa aparece em ‘Garota do Momento’? Bia terá grande desilusão

Empolgada para encontrar Beto (Pedro Novaes), seu noivo, a personagem terá certeza de que vive um relacionamento perfeito. Isso sem nem imaginar que o jornalista conheceu Beatriz (Duda Santos) e ficou completamente encantado pela protagonista.

Enquanto isso, o rapaz admitirá para Ulisses (Ícaro Silva) que não é apaixonado por Bia. Sem conseguir tirar a mocinha da cabeça, ele deixará claro que tomará uma atitude.

Desta forma, Bia será surpreendida com Beto, que terminará o relacionamento com ela. A personagem de Maisa ficará devastada, já o galã de Pedro Novaes celebrará ao reencontrar Beatriz no baile de Carnaval.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.