Peoas aconselham Gilsão: 'O Brasil quer ver o que a Gracyanne viu!"

No fim da noite de segunda-feira (4), peoas de A Fazenda 16 (Record) sugeriram que Gilsão passasse a ser criador de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Flora puxou a ideia. "Gilsão, tinha que botar pra f*der igual a Wandinha [Fernanda]. A gente que é mais recatada que não."

Gizelly brincou com o affair do peão com a ex-esposa de Belo. "Gilsão, o Brasil inteiro tem curiosidade pra ver o que a Gracyanne viu!"