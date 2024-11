Leifert ironiza crítica de Bruno Gagliasso: 'Cancelador geral da República'

Ele deu a entender que o próprio Gagliasso se beneficiaria - e visaria se beneficiar - dessa tendência. "Vamos observar daqui para frente se todas as vezes que o senhor Bruno Gagliasso - que 'pipocou' e não aceitou o convite de vir aqui - for cancelar alguém, for assumir esse papel de 'cancelador geral da República' e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nesta mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência", ironizou Leifert, aludindo ao fato de o ator ter lançado recentemente a série "Os Quatro da Candelária" (Netflix).