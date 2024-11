Kamila Simioni surpreende ao mostrar resultado de harmonização facial

O profissional responsável pelo procedimento explicou que fez a remoção dos excessos de ácido hialurônico no rosto e nos lábios de Kamila. "Fizemos a remoção para que fossem realizados tratamentos de modo adequado. Realizamos a remoção do lábio e o uso de bioestimuladores, além de alguns preenchimentos submusculares estratégicos para melhorar a textura e o formato do rosto".