Joana Prado abre o jogo sobre o passado com personagem 'Feiticeira'

Joana Prado, 48, abriu o jogo sobre seu passado, quando interpretava a personagem Feiticeira.

O que aconteceu

A lutadora fez muito sucesso com a Feiticeira no final dos anos 1990. Na época, ela participou de diversos programas de televisão e ganhou o apelido artístico devido à vestimenta usada por ela, característica da dança do ventre.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', a influenciadora fitness disse que se arrepende de ter vivido a personagem. "Eu me arrependo porque o arrependimento é mudança de direção e pensamento. Se estou disposta a seguir outro caminho e pensar diferente, sim, eu me arrependo. A Bíblia diz que, quando aceitamos Jesus, nos tornamos novas criaturas. Tudo que passou ficou para trás. Sei que foi um marco na minha vida. Fez parte da minha história e tenho orgulho de dizer quem eu sou hoje. Quem seria a Joana de agora se não fosse a Feiticeira? Fez parte da minha vida até para me tornar a mulher que sou, mas existiu um arrependimento", declarou a famosa.