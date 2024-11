Gisele Bündchen está animada com a nova gestação, diz fonte

Gisele Bündchen, 44, pode iniciar "novo capítulo" com terceira gestação.

O que aconteceu

Uma fonte confessou que a supermodelo está animada com a chegada do terceiro filho. "[Ela está] animada para abraçar este novo capítulo abertamente", disse à revista People.

De acordo com a fonte, a famosa queria deixar o momento o mais privado possível. No entanto, ressaltou que estava ficando mais difícil e desafiador manter a gestação no sigilo.