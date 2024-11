'Fogueteira do Maracanã' posou nua há 35 anos após escândalo no futebol

Rosenery foi identificada como a responsável pelo disparo do sinalizador e presa em flagrante em 3 de setembro de 1989. No entanto, ela foi liberada já no dia seguinte por não haver notícia-crime contra ela.

Isso porque as investigações descobriram que tudo não passava de uma farsa de Rojas. O exame de corpo de delito do jogador não encontrou pólvora em seus ferimentos e mostrou que ele não sofreu queimaduras. Posteriormente, o goleiro admitiu que pegou uma lâmina de sua luva para cortar o próprio rosto e fingir que estava ferido. O Chile foi punido e suspenso por duas Copas do Mundo.

Rosenery Mello ficou conhecida como a "Fogueteira do Maracanã" depois de atirar um sinalizador no gramado jogo do Brasil e Chile Imagem: Ronaldo Theobald/ESTADÃO CONTEÚDO

Dois meses depois da prisão, a secretaria de 24 anos posou nua para a Playboy por um cachê de 40 mil dólares. Após uma série de entrevistas sobre o caso, ela ganhou visibilidade, viveu seus 15 minutos de fama na época e exibiu o corpo como veio ao mundo na edição 172 da revista masculina.

A torcedora que deixou o Brasil com o coração na mão deixa agora todo mundo com o coração acelerado. Revista Playboy 172, novembro de 1989

Passada a visibilidade repentina, a Fogueteira do Maracanã fugiu dos holofotes e mudou-se para Brasília em 2007. Ela chegou a vender cachorro-quente nas ruas. Por fim, retornou para o estado do Rio de Janeiro onde foi dona de um bar na região dos Lagos.