Eri Johnson é visto aos beijos calientes com mulher misteriosa em SC

Eri Johnson, 52, foi flagrado aos beijos com uma mulher em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O que aconteceu

No último sábado (2), o ator trocou beijos calientes com a moça. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (5) pelo Portal LeoDias.

No vídeo, é possível ver Eri e mulher trocando beijos bem apaixonados em uma rua da cidade. Em janeiro deste ano, o artista postou uma foto romântica ao lado de uma jovem.