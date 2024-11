Chico: Zé Love esquece câmeras 24h e cria polêmica do 'corno' em A Fazenda

Parece que Zé Love esqueceu as câmeras 24 horas de A Fazenda e criou a polêmica do "corno" em cima de Yuri e Sacha, afirmou o colunista Chico Barney durante o Central Splash da manhã desta terça-feira (5). Os peões estão travando brigas no reality rural.

Em nenhum momento o Yuri, Sacha ou qualquer pessoa que fosse tinha chamado o Zé Love de corno. Eles tinham feito assim [gesto de chifre com mãos na cabeça]? Eles tinham feito [na verdade] assim [na frente do rosto]. Ontem a Record acionou o VAR e mostrou que o Yuri sai pela porta fazendo chifre com as mãos e chamando José Love de José Lúcifer e não de José Corno, de corno manso, de chifrudo, de homem traído.