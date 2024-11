Agnaldo Rayol 'cantou até os últimos dias', diz irmão do cantor

O irmão de Agnaldo Rayol, Ronaldo Rayol, afirmou durante velório do cantor, nesta terça-feira (5), que o artista ainda estava com a voz boa para seguir cantando.

O que ele disse

Ronaldo se diz grato ao irmão, que o colocou no meio artístico. "É um momento muito difícil para a gente, principalmente para mim, que acompanhei toda a vida do Agnaldo. Ele foi um cara que deixou muita coisa para mim, profissionalmente, porque entrei no meio artístico sendo músico por causa dele. Roda um filme na cabeça de tudo que ele fez por mim e para muita gente. Estou muito abalado. Para mim, ele é mais que um pai".

Agnaldo deixa um "legado primoroso", segundo o irmão. "A carreira dele foi brilhante. Agnaldo fez de tudo: foi ator, cantor e apresentador. Ele deixa um legado muito grande para as pessoas, principalmente para os cantores. Foi uma das vozes mais poderosas do nosso país. Fico muito orgulhoso de ter tido um irmão como ele".