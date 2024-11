Vini Jr. encontra Maluma e Bradley Cooper e presenteia astros: 'Um prazer'

O jogador Vini Jr, 24, celebrou um encontro com Maluma, 30, e Bradley Cooper, 49, nesta segunda-feira (04).

O que aconteceu

O cantor colombiano postou as fotos da confraternização entre eles no Instagram. O craque do Real Madrid recebeu os astros da música e do cinema, quando dividiram bons momentos juntos.

Maluma posou ao lado das taças de campeonatos vencidos por Vini e brincou sobre isso. "Obrigado pelo convite, Vini Jr, na próxima levo uma dessas", disse ele nos Stories do Instagram.