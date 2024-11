Sacha sobre jogo de Zé Love: 'Espero que esteja com rejeição alta'

Sacha, Yuri e Luana estavam conversando na área externa da A Fazenda 16 quando o ator disse que espera que Zé Love esteja sendo rejeitado pelo público.

Alguns dos integrantes do G4 estavam conversando sobre as atitudes do ex-jogador de futebol.

Sacha disse. "Espero que ele [Zé] esteja com rejeição alta lá fora, não é possível alguém ficar do lado dele."