Quincy Jones se declarou à filha antes de sua morte: 'Te amo eternamente'

Quincy Jones fez uma homenagem à filha horas antes de morrer neste domingo (03), aos 91 anos.

O que aconteceu

O músico celebrou o aniversário de 58 anos de Martina Jones no último sábado (2). O post foi a última publicação do artista no Instagram, no qual ele aparece sorridente abraçado à filha.

Em seu texto, Quincy expressou sua admiração pela filha. "Feliz aniversário para a minha Tina Beena! Sou muito orgulhoso de ser seu papa!", escreveu ele.