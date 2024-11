Paixão, morte e mentiras: como foi o 1º capítulo de 'Garota do Momento'

Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Na sequência, um flashback mostrou Clarice (Carol Castro) — a mãe da mocinha — indo para o Rio de Janeiro, se apaixonando por Juliano (Fábio Assunção) e sofrendo um acidente que fez com que ela perdesse a memória. Mesmo que de forma rápida, a construção do relacionamento do casal agradou os telespectadores. "Clarice e Juliano no primeiro capítulo já construíram mais história que Rudá e Viola em Mania de Você", opinou uma internauta.

Na intenção de proteger a reputação de sua família, Maristela (Lília Cabral) incentivou o filho, interpretado por Fábio Assunção, a se aproveitar da falta de memória de Clarice para criar a própria realidade. Antes de subir no altar com o vilão, a mãe de Beatriz viu ele matar uma amante. Para evitar que ela se lembrasse do crime, a poderosa deu Isabel (Maisa) para que ela criasse como Bia e inventou até mesmo uma falsa irmã para Clarice. "O plano magnífico e ardiloso da Maristela. Eu já amei ela no primeiro capítulo, Maristela tem tudo para ser a maior vilã dessa década. Finalmente uma vilã para a Lilia Cabral", uma pessoa escreveu no X.

De volta ao presente da história, Beatriz decidiu viajar para o Rio de Janeiro em meio ao Carnaval para reencontrar Clarice, mas logo de cara conheceu Beto (Pedro Novaes). Em meio ao bloquinho de rua, a mocinha foi importunada por um rapaz e, ao virar para dar um tapa da cara dele, acabou descendo a mão no galã. "Meus amores, que novelão! E essa química entre a Beatriz e o Beto?! Lindooosss!", se empolgou uma internauta. "E o tapa da paixão foi dado em Beto por Beatriz", brincou outra.