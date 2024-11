Mavi realiza sonho de Luma e chafurda Viola na lama em 'Mania de Você'

A imprensa vai colocar Viola contra a parede após as acusações. Em cenas desesperadoras, Luma confirmará para os jornalistas que a ex-amiga é uma "usurpadora" e que roubou sua vida.

Enlouquecida, Viola ataca Luma com uma frigideira na mão. A filha de Cecília (Simone Spoladore) cai no chão com um ferimento na cabeça e se aproveita ainda mais do estado de surto de Viola.

Viola é presa por lesão corporal e se vê perdendo tudo o que tinha. Enquanto a chef é detida, Luma afirma que agora ela comandará o restaurante do resort Albacoa. Ela ainda dá um novo nome ao estabelecimento: Maresia.

Na sequência, Mavi e Mércia (Adriana Esteves) aparecem e debocham da situação. Mãe e filho mostrarão que estão gostando de ver a derrocada de Viola, dando sinal que o vilão ficará agora ao lado de Luma.

Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.